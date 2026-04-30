A Varese, il 25 aprile, studenti di un istituto tecnico e un gruppo di giovani hanno partecipato a una sfilata di moda dedicata alla resilienza e all’eco-sostenibilità. L’evento, chiamato EcoRun 2026, ha combinato il riciclo tessile con il racconto di donne che hanno affrontato e superato una malattia oncologica. La manifestazione mira a valorizzare la creatività giovanile e a sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità ambientale.

? Cosa sapere Studenti ISIS Newton e gruppo Le 0048 sfilano a Varese il 25 aprile.. L'evento EcoRun 2026 unisce riciclo tessile e resilienza delle donne oncologiche.. Sabato 25 aprile 2026, piazza Monte Grappa a Varese ha ospitato la sfilata Moda e sostenibilità, un evento inserito nel contesto dell’EcoRun 2026 che ha protagonisti gli studenti dell’ISIS Newton e le donne del gruppo Le 0048. L’iniziativa non si è limitata a una semplice esposizione di abiti, ma ha rappresentato un momento di profonda connessione tra generazioni e vissuti differenti. Insieme alla passerella in piazza, l’evento ha previsto anche una mostra espositiva presso la Torre Civica, consolidando il legame tra la riflessione ambientale e la partecipazione comunitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, la moda rigenera la vita: sfilata tra giovani e resilienza

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