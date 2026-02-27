A Sanremo 2026 si parla di come i giovani usino la moda come forma di comunicazione, più di quanto facciano gli adulti. Per loro, scegliere cosa indossare rappresenta un modo per esprimere identità e stati d'animo, andando oltre le semplici scelte pratiche o di etichetta. La relazione tra look e messaggi personali si fa sempre più evidente tra i partecipanti più giovani.

SANREMO – Se per un adulto vestirsi è spesso una questione di etichetta o praticità, per un ragazzo è un atto di comunicazione non verbale estremamente importante. La moda, per i giovani, non è un semplice vezzo estetico ma una vera e propria estensione della propria personalità. In un’età in cui la sicurezza in sé stessi è ancora in costruzione, l’abbigliamento funge da “mediatore”. Ne parliamo in questa intervista alla dottoressa Adelia Lucattini, Psicoanalista Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, che in occasione del Festival di Sanremo 2026 spiega e illustra il legame profondo tra “moda e identità”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026 e la moda nella vita dei giovani: gli psicosegreti del look

Smartphone e social, il ruolo nella vita dei giovani. Un incontro con gli esperti alla biblioteca SoldatiUn incontro che pone al centro il rapporto tra bambini, ragazzi e il mondo digitale.

La moda del futuro passa dal riciclo. Gli studenti del Sismondi danno una nuova vita ai capi vintagePartenza brillante del progetto degli studenti e delle studentesse dell'indirizzo moda dell'Istituto Sismondi di Pescia, che stanno realizzerando un...

