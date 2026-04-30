Varese cinema e live verso Gaza | il film The Sea al Filmstudio 90
Il 6 maggio il Cineclub Filmstudio 90 di Varese ospiterà la proiezione del film The Sea, un evento che si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso Gaza. Durante la serata, sarà possibile seguire anche un collegamento in diretta con la Global Sumud Flotilla, un'iniziativa che si collega ai fatti e alle situazioni attuali nella zona. L'appuntamento combina il cinema con un momento di informazione sulla realtà di Gaza.
?? Cosa sapere Il 6 maggio il Cineclub Filmstudio 90 di Varese proietta il film The Sea. Il collegamento live con la Global Sumud Flotilla integra la visione con i fatti a Gaza. Il 6 maggio alle ore 21:15, il Cineclub Filmstudio 90 di Varese organizzerà una serata di impegno civile e cinematografico con la proiezione del film The Sea, che prevede un collegamento diretto in streaming con la Global Sumud Flotilla attualmente impegnata in mare verso Gaza. L'appuntamento, fissato per martedì prossimo .🔗 Leggi su Ameve.eu
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