Il 6 maggio, il Fronte del Porto Filmclub di Padova organizza la proiezione del film THE SEA. Contestualmente, sarà disponibile una diretta streaming connessa alla Global Sumud Flotilla e alla relatrice dell'ONU Francesca Albanese. L’evento offre un collegamento digitale tra Padova e Gaza, coinvolgendo anche rappresentanti delle Nazioni Unite. La proiezione e la diretta si svolgeranno nello stesso giorno, con l’obiettivo di collegare virtualmente le due realtà.

? Cosa sapere Il 6 maggio il Fronte del Porto Filmclub di Padova proietta il film THE SEA.. Il collegamento streaming coinvolgerà la Global Sumud Flotilla e la relatrice ONU Francesca Albanese.. Mercoledì 6 maggio alle ore 21, il Fronte del Porto Filmclub di via S.M. Assunta 20 a Padova ospiterà la proiezione del film THE SEA di Shai Carmeli Pollak, trasformando la serata in un momento di impegno collettivo per il diritto al sogno. L’iniziativa nasce dalla volontà di Veneto Padova Spettacoli Associazione Culturale, che ha stretto una collaborazione con Promovies e Mescalito Film per portare sullo schermo un’opera capace di scuotere le istituzioni e infrangere il silenzio sulla realtà palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, un ponte digitale verso Gaza: cinema e diretta con l’ONU

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