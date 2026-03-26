rapina fuori dal locale botte a tre studenti fermato un giovane

Quattro studenti americani tra i 18 e i 20 anni sono stati coinvolti in una rapina avvenuta poco fuori da un locale. Durante l'evento, sono stati anche colpiti con calci e pugni da un giovane, che è stato successivamente fermato dalle forze dell'ordine. L’accaduto si è verificato nella notte di ieri, nel centro città. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Firenze, 26 marzo 2026 – Un agguato appena fuori dal locale, dove cinque studenti americani, dai 18 ai 20 anni, avevano passato la serata tra balli e brindisi. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, in via della Scala, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Secondo quanto ricostruito, la comitiva di amici è uscita dal bar per tornare a casa, quando un giovane gli si è parato davanti, impugnando una bottiglia di vetro e minacciandoli. Dopo i tentativi di dialogo caduti nel vuoto, è deflagrato un parapiglia tra l’ aggressore – poi identificato come un 31enne originario del Nord Africa – due ragazze di 19 anni e un loro amico di 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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