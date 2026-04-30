Un testimone ha rivelato che durante alcune partite a Lissone, il direttore di gara avrebbe utilizzato segnali visivi per comunicare con il sistema VAR e influenzare le decisioni. In particolare, sono stati individuati gesti specifici associati al nome di Gianluca Rocchi, il quale avrebbe partecipato a questa pratica. La scoperta ha sollevato sospetti sulla trasparenza delle revisioni arbitrali in alcune partite recenti.

? Cosa sapere Testimone rivela segnali visivi di Gianluca Rocchi a Lissone per manipolare i match VAR.. Le deposizioni al PM Ascione indicano alterazioni dei risultati per favorire club e addetti.. Davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione, un testimone ha rivelato che oltre venti addetti alla tecnologia video ricevevano indicazioni non ufficiali durante le partite, seguendo segnali visivi scambiati da Gianluca Rocchi. L’inchiesta che ha portato alla sospensione del designatore si sta aprendo con deposizioni pesantissime nella sede di Lissone. Durante sei ore di interrogatorio, una figura anonima del mondo arbitrale ha messo a verbale dettagliate dinamiche di potere e manipolazioni all’interno della Sala VAR.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VAR, lo scandalo dei segnali: rivelati i gesti per truccare i match

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