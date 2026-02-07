Lo scandalo dei luoghi dell’abbandono

A Bologna, ci sono aree che restano in stato di abbandono da decenni, senza che nessuno si occupi di loro. È il caso dell’area Staveco, di nove ettari, che dal 1990 giace completamente dismessa. La questione nasce dalla mancanza di rapporti tra il Demanio civile, quello militare e le proprietà delle chiese e degli ordini religiosi. Nessuno sembra aver trovato una soluzione per riqualificare questi spazi, che continuano a restare vuoti e inutilizzati, mentre la città ne avrebbe bisogno.

Come spiegare la totale assenza di rapporti tra il Demanio civile, quello militare e le pertinenze degli ordini religiosi nello sviluppo di Bologna? Esempio: l’area Staveco, nove ettari in disuso dal 1990. Caserme vuote, palazzi, ville, conventi dimenticati, strutture vuote e in disuso. Dovrebbero essere valorizzate. Gli enti locali hanno fame di spazi, tutto ciò è difficile da capire? Tante parole, qualche progetto, fatti niente. Franco Ventura Risponde Beppe Boni È un problema antico che affligge Bologna, ma volgendo uno sguardo a 360 gradi ci si accorge che è diffuso. Le aree dell’ abbandono sono molte più di quanto si creda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

