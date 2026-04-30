VAR Inter Roma Gervasoni smentisce | Alterazione audio esclusa al cento per cento

Andrea Gervasoni ha dichiarato che non ci sono state alterazioni dell’audio durante il confronto tra Inter e Roma. In merito alle accuse di manomissione nel sistema VAR, l’arbitro ha affermato con fermezza che l’audio non è stato modificato in nessun modo. La questione riguarda il match disputato a San Siro, dove sono stati sollevati dubbi su eventuali manipolazioni dei contenuti audio.

Episodio VAR Inter Roma, Andrea Gervasoni smentisce categoricamente le accuse di manomissione dell’audio nel big match di San Siro. Il caso VAR Inter Roma continua a far discutere, ma Andrea Gervasoni ha voluto chiarire la sua posizione. Il supervisore si è espresso sulle presunte irregolarità, cercando di allontanare ogni dubbio. Durante le indagini, ha respinto le voci. A proposito di una volontaria alterazione delle comunicazioni, ha dichiarato: « La escludo cento per cento ». Una presa di posizione netta riguardo ai fatti del campo. Le parole mirano a spegnere le illazioni relative alla sala di controllo, ribadendo la totale trasparenza del processo decisionale tenuto durante la sfida tra le due formazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - VAR Inter Roma, Gervasoni smentisce: «Alterazione audio esclusa al cento per cento» Notizie correlate Leggi anche: Caso VAR Inter Roma, Gervasoni: «Manomissione audio esclusa al cento per cento» Var Inter Roma, Gervasoni «Manomissione audio da escludere al cento per cento»di Stefano CoriVar Inter Roma, Andrea Gervasoni al termine dell’interrogatorio ha risposto così su una delle gare incriminate Una manomissione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Fatti i fatti tuoi: come per un testimone il Var avrebbe bloccato la review in Inter-Roma. Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, Ho detto tutto. Audio Var...Il vice di Rocchi ascoltato dal PM Ascione. Parla anche il legale: Salernitana-Modena al centro dell'incontro ... tuttosport.com Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioniÈ durato quattro ore l'interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm ... lapresse.it Manomissione del VAR di Inter-Roma Gervasoni esce allo scoperto https://tinyurl.com/3u69f39x - facebook.com facebook ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com