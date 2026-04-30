Var Inter Roma Gervasoni Manomissione audio da escludere al cento per cento

Dopo aver partecipato a un interrogatorio, l’arbitro Andrea Gervasoni ha dichiarato che non ci sono prove di manomissione audio nel contesto delle partite coinvolte. Gervasoni ha affermato che la possibilità di alterazioni nel materiale audio è da escludere completamente. La questione riguarda alcune gare di campionato, e al momento non ci sono ulteriori dettagli sui riscontri investigativi.