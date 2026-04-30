Var Inter Roma Gervasoni Manomissione audio da escludere al cento per cento
Dopo aver partecipato a un interrogatorio, l’arbitro Andrea Gervasoni ha dichiarato che non ci sono prove di manomissione audio nel contesto delle partite coinvolte. Gervasoni ha affermato che la possibilità di alterazioni nel materiale audio è da escludere completamente. La questione riguarda alcune gare di campionato, e al momento non ci sono ulteriori dettagli sui riscontri investigativi.
di Stefano Cori Var Inter Roma, Andrea Gervasoni al termine dell’interrogatorio ha risposto così su una delle gare incriminate. Una manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter – Roma (gara che ha influito pesantemente sulla corsa Scudetto dell’Inter) “la escludo cento per cento”. Lo ha dichiarato il supervisore VAR Andrea Gervasoni, autosospeso e attualmente indagato insieme al designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. Var Inter Roma, la risposta di Gervasoni al termine dell’interrogatorio. Le parole di Gervasoni sono arrivate al termine di un interrogatorio durato circa quattro ore, svolto presso la caserma della Guardia di Finanza ‘Silvio Novembre’ di via Oglio a Milano.🔗 Leggi su Internews24.com
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