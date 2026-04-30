A Vanzago, un'area urbanizzata, è stata ritrovata una volpe in condizioni di salute molto precarie. Dopo aver ricevuto cure veterinarie, l’animale è stato rilasciato nel suo habitat naturale. La scoperta ha attirato l’attenzione di residenti e volontari, che hanno seguito le fasi di recupero e rilascio. La volpe è stata trovata in difficoltà e trasportata in una struttura specializzata prima di essere rimessa in libertà.

Vanzago (Milano), 30 aprile 2026 – Trovata in un’area urbanizzata e in grande difficoltà, è stata curata al Cras di Vanzago e poi rimessa in libertà dalle guardie del Nucleo ittico venatorio della Polizia metropolitana di Milano: al centro dell’episodio l’ennesima volpe del territorio, trovata in pessime condizioni e riportata poco alla volta in una situazione tale da poter vivere autonomamente. https:www.ilgiorno.itvideola-volpe-ferita-e-curata-torna-in-liberta-gw88rt6y L’animale si era trovato a dover sopravvivere in un grande centro rubano: nell’area fortemente antropizzata gli era stato impossibile nutrirsi in maniera adeguata e proprio per questo motivo era ormai debilitato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vanzago, la volpe trovata in pessime condizioni dopo le cure riscopre la libertà

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