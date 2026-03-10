Un paziente di Milano denuncia di essere stato vittima di cure dentistiche effettuate da un dentista low cost, che si sono concluse con danni permanenti. La testimonianza descrive un intervento che ha indebolito i denti, lasciando il soggetto rovinato per sempre. La vicenda solleva dubbi sulla qualità delle prestazioni offerte da queste cliniche a basso costo.

Milano, 10 marzo 2026 – L’intervento ai denti si è rivelato un disastro, con indebolimento permanente dell’organo della masticazione e ingenti danni certificati da una consulenza, dovuti a scorretta infissione degli impianti e applicazione della protesti dentale, oltre all’asportazione erronea di due canini. Operazioni effettuate, tra l’altro, in assenza del consenso informato. Il caso legale. Un caso approdato davanti alla Procura di Milano che, a seguito della denuncia presentata dal legale del paziente danneggiato, ha aperto un’indagine per il reato di lesioni colpose a carico dei responsabili di una catena di centri dentistici. Indagine,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dentisti low cost, tra truffe e cure pessime. La testimonianza: “Io, rovinato per sempre”

Articoli correlati

La difesa aerea è cambiata per sempre. Ecco gli assetti low costDa decenni, la dottrina bellica americana (e, per estensione, quella occidentale) è imperniata sul concetto di superiorità aerea incontestata.

Turbo Bernasconi: due assist di fila e fantamedia in crescita. Tra i low cost è un affareDopo due annate trascorse in Serie C con l'Under 23 dell'Atalanta, Lorenzo Bernasconi è entrato sin dall'inizio di questa stagione in pianta...

WhatsApp, arriva la truffa della ballerina. Ecco come funziona

Approfondimenti e contenuti su Dentisti low cost tra truffe e cure...

Argomenti discussi: Abruzzo tra le dieci migliori destinazioni per vacanze low cost in famiglia secondo il Guardian.

Dentisti low cost? Mica tanto!vorremmo anche noi di Altroconsumo, che da anni ci occupiamo con test sui prodotti e inchieste sulle cure dentarie, entrare nel dibattito di questi giorni sulle cliniche odontoiatriche low cost. Le ... quotidianosanita.it

«Occhio ai dentisti low cost usano materiali pericolosi»Promettono sorrisi smaglianti low cost, pulizie dentali a 40 euro e impianti tutto compreso con poche centiniaia di quattrini. Solo nell ultimo anno a Milano ne sono sorti una decina. Al ritmo di uno ... ilgiornale.it