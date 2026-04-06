Alcol a tutte le ore sporco verde in pessime condizioni e niente per i ragazzi | lo sfogo da viale Dante

Una residente di viale Dante ha scritto alla redazione raccontando la sua esperienza quotidiana nella zona. Ha descritto come ci siano problemi di sporcizia e di mancanza di parcheggi, oltre alla presenza di negozi etnici aperti fino a tardi. Nella sua lettera, ha anche riferito di alcolici consumati a tutte le ore, di sporcizia e di ambienti in pessime condizioni, sottolineando infine il suo desiderio di migliorare la situazione e rivolgendo un appello alle istituzioni e ai cittadini.

Le foto e le considerazioni inviate alla redazione da una residente: «C'è il disagio di chi vive qui da decenni e si ritrova in un quartiere trasformato purtroppo in peggio, senza prospettive concrete» «Ho solo molta buona volontà e desiderio di migliorare qualcosa». Un appello volto a istituzioni e cittadinanza, che conclude il lungo sfogo inviato alla redazione da una residente di viale Dante: «In breve: sporcizia, assenza di parcheggi, esplosione di negozi etnici che restano aperti fino a tardi (uno fino all'una e trenta tutte le sere, sette giorni su sette) con vendita diretta e tramite Deliveroo di alcool a tutte le ore. Una pista ciclabile in cui qualsiasi mezzo elettrico, oltre le bici tradizionali, sfreccia continuamente anche contromano». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Biblioteca di viale Dante: spazi raddoppiati, affaccio sul verde e autonomia energeticaLa biblioteca di viale Dante si prepara a tornare alla città in una veste completamente rinnovata. Leggi anche: “Se queste sono le condizioni, meglio non farlo”: lo sfogo di Gattuso, salta lo stage dell’Italia in vista dei playoff per i Mondiali Temi più discussi: Alcol a tutte le ore, sporco, verde in pessime condizioni e niente per i ragazzi: lo sfogo da viale Dante; Il vero effetto dell’alcol: cuore vs cancro; Effetti dell'alcol sulla salute: dipende da cosa si beve e quanto. L'oncologa: Per i tumori rischio zero solo con zero alcol; Stop al consumo di alcol all'aperto fino al 30 settembre: i divieti a Genova. Alcol e cancro: ecco le bevande più rischiose (e cosa cambia davvero)Il legame tra alcol e cancro è più complesso del previsto. E il tipo di bevanda può fare la differenza. Scopri i rischi reali emersi dal nuovo studio. pazienti.it Capodanno senza brindisi: alcol vietato, varchi d’ingresso e controlli. Tutte le regole e gli orariCapodanno blindato per la sicurezza, controllato e videosorvegliato. Con il divieto di botti in centro e di alcol in mezza città: dalle 18 scatta in tutti i negozi lo stop alla vendita di bottiglie di ... milano.repubblica.it Dalla griglia al volante: giovani, alcol e pericoli nascosti della Pasquetta: La Pasquetta, tradizionalmente legata a gite fuori porta, barbecue e momenti di svago, rappresenta per molti giovani uno dei giorni più attesi della primavera. Tuttavia, dietro il clima di fe facebook Pasqua parenti pranzo: check! #Pasquetta alcol fragole ed un gran bel romanzo in attesa:check! Dalla pluripremiata autrice di Le carte della Signorina Puttermesser, un critico ed una misteriosa donna rivendicano la discendenza da Bruno Schulz. Cynthia Ozi x.com