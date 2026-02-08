Bus prende fuoco attimi di paura e intervento dei vigili del fuoco

Un bus dell’AMT si è improvvisamente incendiato nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Genova. Le fiamme sono divampate intorno alle 16, creando panico tra i passeggeri e i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma l’incidente ha causato disagi alla circolazione nel centro città.

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Genova, dove un bus Amt ha preso fuoco verso le ore 16. Il mezzo ha iniziato a emettere fumo dal vano motore, mentre era al capolinea a Begato vecchia. Subito sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a raffreddare il vano motore ed evitare che l'incendio si propagasse al mezzo. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Bus Fipili, incendio di un’auto: intervento dei vigili del fuoco, paura per un automobilista Un automobilista si è trovato di fronte a un incendio sulla Fipili. Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuoco La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Genova Bus Argomenti discussi: Bus in fiamme. Bus prende fuoco, attimi di paura e intervento dei vigili del fuocoAttimi di paura nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Genova, dove un bus Amt ha preso fuoco verso le ore 16. Il mezzo ha iniziato a emettere fumo dal vano motore, mentre era al capolinea a Begato ... genovatoday.it Bus carico di studenti esplode: fiamme altissime e mezzo distruttoSpaventoso episodio con un bus carico di giovani studenti protagonista. Il mezzo ha preso fuoco improvvisamente. newsmondo.it A giugno andremo in Malesia. Vogliamo prendere un bus notturno da IPoh a Kota Bharu. Qualcuno ha fatto questa esperienza Che bus avete preso Quanto avete speso Quanto prima prenotare facebook Ennesimo episodio choc su un bus: prende a pugni la cabina e, con un calcio, rompe il vetro di protezione. Panico tra i passeggeri x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.