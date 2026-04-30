Il 30 aprile 2026, viene ricordato un insegnamento di Gesù che invita a un amore oltre le apparenze e i tradimenti. Attraverso il gesto della lavanda dei piedi, si sottolinea il valore di un amore che si sceglie liberamente, senza lasciarsi condizionare dal male ricevuto. Questa lezione si basa sulla volontà di amare anche chi ci ha tradito, come esempio di vera libertà.

Gesù ci insegna che il servo non è più grande del Maestro: attraverso il gesto della lavanda dei piedi, siamo chiamati a un amore che non è reazione al male, ma una scelta di pura libertà. Nel cuore dell’Ultima Cena, Gesù compie un gesto che sconvolge ogni logica umana: si china a lavare i piedi dei suoi discepoli. È l’inizio di una lezione d’amore senza confini, dove il servizio diventa la via maestra per incontrare il volto di Dio. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro:«In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 30 aprile 2026: la vera libertà è amare anche chi ci tradisce

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