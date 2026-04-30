Vandali nei bagni della scuola | distrutta anche la controsoffittatura | FOTO

Un episodio di vandalismo si è verificato in una scuola di Castel Volturno, dove sono stati danneggiati i bagni e la controsoffittatura. Le immagini mostrano i danni causati e l'intervento di riparazione. Si pensa che gli autori siano studenti, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra il personale scolastico e i genitori.

Grave atto vandalico all'interno di una scuola a Castel Volturno e a commetterlo sono stati quasi certamente degli studenti. A denunciare l'accaduto è il sindaco Pasquale Marrandino.Oggetto della ‘devastazione’ sono stati i bagni. Ignoti hanno bloccato il galleggiante dello scarico e hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuolaUn notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, principalmente hashish, pari ad una sessantina di dosi di vendita che al consumo diventano... Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vandali nei bagni della scuola: distrutta anche la controsoffittatura | FOTO; Olgiate, parco nel mirino dei vandali. Un’altra serie di danni; Vandali in azione al parco: libri bruciati e panchine rotte. Il Comune presenta denuncia; Vandali contro i monumenti ai caduti: le indagini dei carabinieri. VIDEO. Olgiate, parco nel mirino dei vandali. Un’altra serie di danniParco di villa Peduzzi nel mirino dei vandali, saranno intensificati i controlli nei parchi cittadini. Non bastassero i danneggiamenti ad arredi e attrezzature ginniche, sono state strappate e ... laprovinciadicomo.it Verona, svastiche e offese a un prof nei bagni di un liceo. La preside: «Abbiamo fatto denuncia. Alcuni ragazzi si sono offerti di pulire al posto dei vandali»Bagni della scuola imbrattati con offese a un docente corredate da svastiche naziste. È accaduto all’istituto Copernico-Pasoli di Verona, in via Dalla Corte a San Michele Extra, lo scorso mercoledì 17 ... corrieredelveneto.corriere.it Ecco la risposta del volontario al vandalismo di ieri: cartelli già sistemato Via Verde. Il cartello, danneggiato ieri con scritta volgare, torna al suo aspetto tradizionale per indicare il percorso ai turisti che ogni giorno la frequentano. La bella passeggiata unisc - facebook.com facebook Vandali alla Pastorale Migranti a Torino. Colpita anche l'associazione Camminare Insieme x.com