Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuola

La polizia locale ha scoperto droga nei bagni di una scuola. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato circa 60 dosi di hashish, che se vendute corrispondono a 120 dosi di consumo. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia è diventata pubblica solo ora.

Un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, principalmente hashish, pari ad una sessantina di dosi di vendita che al consumo diventano centoventi, è stato rinvenuto nei giorni scorsi dalla Polizia locale in un istituto scolastico del territorio comunale. La droga era accuratamente nascosta in differenti aree dell'edificio scolastico, sia interne nella zona dei bagni, che esterne, perimetralmente all'edificio. Si è arrivati a questa preoccupante scoperta, che fa seguito ad altri interventi effettuati nel passato volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, condotti da altre forze dell'ordine davanti a scuole superiori, grazie alla recente operazione lanciata in questi mesi dal Corpo della Polizia locale, guidata dal Comandante Gianni Doni, nell'ambito del servizio " Scuole più sicure ".

