Scampia 14enne accoltellato nei bagni della scuola

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nei bagni di una scuola di Napoli. Secondo quanto riferito, l’adolescente era stato chiamato in bagno da un compagno, poi ha subito un taglio. Il fatto si è verificato il 31 marzo 2026. Si indaga sull’accaduto, che si inserisce in un episodio simile verificatosi recentemente in un’altra località.

Napoli, 31 marzo 2026 – Invitato in bagno da un compagno e accoltellato. Dopo il caso di Trescore Balneario, dove un studente ha accoltellato la professoressa, e quello del 17enne umbro che pianificava una strage a scuola, ieri un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli. Un’aggressione per la quale sono stati denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. I fatti. I carabinieri della Stazione di Scampia sono intervenuti intorno alle 17 di ieri presso l'istituto scolastico ''Pontano delle Arti e dei Mestieri' ' in viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all'altezza della gamba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola Articoli correlati Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneoPaura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola; Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori. Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuolaAncora un caso di violenza che ha come protagonisti dei minori. Denunciati un 17enne e un 15enne. Si indaga su precedenti episodi di bullismo ... quotidiano.net Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori x.com Un coltello, forse tirato fuori per spaventare, poi il colpo che ferisce davvero. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere di Scampia, a Napoli. - facebook.com facebook