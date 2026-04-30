Van Der Poel e la primavera senza Monumento | Conta anche la fortuna

Il ciclista olandese ha commentato la sua stagione, sottolineando che la vittoria dipende anche dalla fortuna. La sua partecipazione alle principali corse primaverili non ha portato i risultati sperati, e ora si prepara a nuove sfide. La stagione si è aperta senza il successo atteso nei grandi monumenti, e il cambio di look sembra voler segnare una svolta. La sua presenza in corsa continua ad attirare l’attenzione degli appassionati.

Roma, 30 aprile 2026 - Quasi come a voler girare pagina, c'è anche il cambio look: le Classiche di primavera sono andate ormai in archivio e per Mathieu Van Der Poel e la sua nuova pettinatura alla marines è già tempo di guardarsi dietro, pensando ovviamente a tutto ciò che quest'anno può ancora dire. Il bilancio di Van Der Poel per le Classiche. Via il mullet con cui l'olandese ha vinto la Omloop Nieuwsblad 2026 e la E3 Saxo Classic 2026, oltre a 2 tappe della Tirreno-Adriatico 2026, ma nessuna Monumento: una mancanza inedita rispetto al trend delle ultime stagioni che però, come dichiarato ai microfoni di As, all'apparenza non causa molto dispiacere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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