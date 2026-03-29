Jasper Philipsen si aggiudica la Gand-Wevelgem 2026 in una volata finale, superando Van der Poel e Van Aert, ripresi negli ultimi metri. La corsa, quest’anno denominata In Flanders Fields, ha visto i tentativi di fuga dei due ciclisti belgi, ma il risultato si decide negli ultimi chilometri, con Philipsen che riesce a mantenere la testa e a conquistare il successo.

Torna ad essere volata alla Gand-Wevelgem, quest’anno nominata In Flanders Fields: provano l’impresa van Aert e van der Poel, ma alla fine ad esultare è ancora l’Alpecin-Premier Tech con Jasper Philipsen, che trova lo sprint vincente. Il belga si lancia al meglio in questa Campagna del Nord, lui che soprattutto alla Parigi-Roubaix potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Otto uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Philipsen vince in volata la Gand-Wevelgem 2026. Van der Poel e Van Aert ripresi all’ultimo chilometro

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