Alla Amstel Gold Race 2026, il favorito sembra essere Remco Evenepoel, che si presenta alla gara senza la presenza di due grandi nomi come Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, entrambi assenti dalla corsa prevista per domenica 19 aprile. La corsa, tradizionalmente ricca di salite e sfide, si svolge in un percorso che attira molti spettatori e appassionati di ciclismo ogni anno.

Remco Evenepoel si presenta con i favori del pronostico alla Amstel Gold Race, considerando anche l’assenza dei fuoriclasse Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che hanno deciso di rinunciare alla Corsa della Birra in programma domenica 19 aprile. Il fuoriclasse belga, già terzo al Giro delle Fiandre, intraprenderà con grandi ambizioni la campagna nelle Ardenne e l’evento nei Paesi Bassi servirà per scaldare i motori in vista della Liegi-Bastogne-Liegi prevista la settimana successiva. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ripartirà dal terzo posto della passata stagione, quando perse di misura allo sprint contro il danese Mattias Skjelmose e Pogacar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi farà l’Amstel Gold Race 2026? Occasione per Evenepoel senza Pogacar e van der Poel

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