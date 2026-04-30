Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una possibile riduzione delle truppe americane presenti in Germania, suscitando una risposta pubblica da parte del leader tedesco. La questione ha portato a un confronto acceso tra le due figure politiche, evidenziando tensioni nelle relazioni tra i due paesi. La discussione si inserisce in un quadro di divergenze politiche e strategiche tra Washington e Berlino, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Lo scontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz segna uno dei momenti più tesi nelle relazioni transatlantiche degli ultimi anni. Al centro della disputa: la gestione della guerra in Iran e, come leva politica, la possibile riduzione delle truppe americane di stanza in Germania. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “valutando” un taglio del contingente militare, con una decisione attesa a breve. Ciò avviene pochi giorni dopo che il cancelliere tedesco ha criticato il suo approccio alla guerra in Iran, suggerendo che gli Stati Uniti siano stati "umiliati" dai negoziatori iraniani. Il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Valutiamo riduzione truppe Usa in Germania", Trump sfida Merz

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