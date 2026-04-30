Gli Stati Uniti stanno considerando una possibile riduzione del numero di truppe presenti in Germania. Secondo fonti ufficiali, questa decisione sarà presa nel prossimo breve periodo dopo un'attenta valutazione. La notizia arriva in un momento di attenzione internazionale sui movimenti delle forze militari statunitensi in Europa. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui tempi precisi di questa eventuale riduzione.

Gli Stati Uniti “stanno studiando e valutando la riduzione del numero delle proprie truppe in Germania, con una decisione in merito che sarà presa nel corso del prossimo breve periodo”. Lo scrive il presidente Donald Trump sul suo social Trunth, dando conto dell’ultimo sviluppo della disputa nata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in merito alla guerra in Iran. (ANSA) “Gli americani non sembrano avere una strategia e il problema in conflitti di questo tipo è sempre lo stesso: non basta solo entrarci, bisogna anche uscirne. Lo abbiamo visto in modo molto doloroso in Afghanistan, per 20 anni. Lo abbiamo visto in Iraq. Insomma, questa vicenda è, come ho detto, quantomeno avventata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘valutiamo riduzione di truppe Usa in Germania’

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