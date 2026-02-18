Germania Merz | Rubio è Trump in veste più amichevole

“È Trump in una veste più amichevole”, Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un’intervista al podcast Machtwechsel in vista del congresso della CDU di Stoccarda, commentando il recente discorso del segretario di Stato americano, Marco Rubio, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Ma è la visione del mondo dell’attuale amministrazione americana e da questa Marco Rubio si differenzia poco nella sostanza. Non è stato così conflittuale come il vicepresidente J.D. Vance l’anno scorso, però la linea resta quella di Donald Trump.” Merz ha detto di aver faticato a comprendere gli applausi ricevuti dal segretario di Stato Usa alla Conferenza di Monaco, attribuendoli alle basse aspettative e al sollievo per un tono meno duro verso l’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump sorride, Merz no: la Germania nella trappola del gas americanoLa situazione politica in Germania si concentra sulla sfida del cancelliere Friedrich Merz, che invita a cambiare rotta per superare la stagnazione economica e politica del paese.

Bruxelles timida, Merz ne approfitta: se Trump non vuole l’Ue c’è la GermaniaIn un contesto di tensioni internazionali, la posizione dell’Europa viene messa alla prova.

Smorza Merz, osserva Rubio, non rompe con Trump: i forni di Meloni in politica esteraDa Addis Abeba la premier non sottoscrive il discorso del cancelliere tedesco (specie le critiche all'ideologia Maga) e annuncia: Saremo nel Board per ... avvenire.it

CRISI GERMANIA/ Le strategie (e gli errori) di Merz non aiutano l’economia tedesca e l’UeL'economia tedesca fatica a uscire dalla stagnazione e le misure messe in campo finora non sembrano essere efficaci ... ilsussidiario.net

#Germania - Il cancelliere Friedrich #Merz si è detto scettico circa la realizzazione del caccia europeo Future Combat Air System (Fcas): "Abbiamo un vero problema con il profilo dei requisiti. E se non riusciamo a risolverlo, non potremo mantenere il proge x.com

La difesa sembra essere diventata l'industria chiave della Germania. Intanto sembra consolidarsi il rapporto tra Merz e Meloni. Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/dalla-germania-merz-meloni-e-quei-nodi-ancora-irrisolti-con-litalia/2933871/ facebook