Valmontone Al Premio Te Possino Plauditte di Ostia Il Padrone di Luciano Fontana fa incetta di premi E il 31 Maggio c’è il saggio di fine anno dell’Accademia…

Domenica 26 aprile, al Teatro “Fara Nume” di Ostia, si è svolta la premiazione del Premio “Te Possino Plauditte”, con successo per l’opera “Il Padrone” di Luciano Fontana, che ha ricevuto diversi riconoscimenti. Il 31 maggio è previsto l’appuntamento con il saggio di fine anno dell’Accademia, evento che si terrà nella stessa zona. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti e autori della zona, attirando pubblico e media locali.

Cronache Cittadine VALMONTONE OSTIA – Nella mattinata di Domenica 26 Aprile, al Teatro “Fara Nume” di Ostia, “Il Padrone” di Gianni L'articolo Valmontone. Al Premio “Te Possino Plauditte” di Ostia, “Il Padrone” di Luciano Fontana fa incetta di premi. E il 31 Maggio c’è il saggio di fine anno dell’Accademia. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Al Premio “Te Possino Plauditte” di Ostia, “Il Padrone” di Luciano Fontana fa incetta di premi. E il 31 Maggio c’è il saggio di fine anno dell’Accademia… Notizie correlate Birra dell’Eremo batte tutti: è il Birrificio dell’Anno. L'Umbria fa incetta di medaglie: i premiNel complesso, l’Umbria chiude l’edizione 2026 con 4 ori e 17 premi complessivi, confermandosi tra le regioni più premiate L’Umbria batte tutti. Aspettando Godot del Teatro delle Forchette fa incetta di premi al concorso 'San Giorgio in Scena'Torna a Forlì carico di successi lo spettacolo “Aspettando Godot” del Teatro delle Forchette, reduce dalla dodicesima edizione del Concorso teatrale...