Birra dell’Eremo batte tutti | è il Birrificio dell’Anno L' Umbria fa incetta di medaglie | i premi

Birra dell’Eremo di Assisi si aggiudica il titolo di Birrificio dell’Anno 2026, grazie alla vittoria nel concorso organizzato da Unionbirrai, che premia i migliori birrifici artigianali italiani. La decisione è stata presa dopo una lunga valutazione delle birre in gara, che ha visto l’Umbria conquistare numerose medaglie in questa edizione. La vittoria rappresenta un riconoscimento importante per il birrificio, che ha saputo distinguersi tra molti concorrenti.

Nel complesso, l'Umbria chiude l'edizione 2026 con 4 ori e 17 premi complessivi, confermandosi tra le regioni più premiate L'Umbria batte tutti. La 21esima edizione di Birra dell'Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, ha proclamato Birra dell'Eremo di Assisi Birrificio dell'Anno 2026. La premiazione è avvenuta a Rimini Fiera durante Beer&Food Attraction. Il birrificio umbro si è imposto su 212 produttori in gara grazie a 8 podi complessivi – 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi – ottenuti in 6 categorie differenti, dimostrando versatilità e continuità qualitativa.