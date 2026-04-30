Valmadrera il bonus mensa per il secondo figlio non è automatico | cosa sapere per non perdere il contributo

A Valmadrera, durante il primo anno di attuazione del bonus mensa dedicato al secondo figlio, sono state circa 43 le famiglie che hanno beneficiato del contributo su un totale di 86 potenziali beneficiari. Questo bonus, pensato per aiutare a coprire i costi della refezione scolastica, non è stato automatico e molte famiglie non hanno ancora presentato la richiesta per accedervi.

Quarantatré famiglie su ottantasei. È questo il bilancio del primo anno del bonus mensa per il secondo figlio a Valmadrera: un ristoro economico pensato per alleggerire la spesa della refezione scolastica che, nella sua prima edizione, non ha raggiunto la metà dei potenziali beneficiari. Partendo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Tari, ecco cosa cambia nel 2026: dalle nuove scadenze al bonus automatico, ecco cosa sapereNel 2026 sono entrate in vigore novità significative che riguardano la Tari, con sconti automatici, scadenze e metodi di calcolo. Leggi anche: Bonus bollette, Arera accelera sul contributo una tantum: cosa sapere