A partire dal 2026, sono entrate in vigore modifiche alla gestione della tassa sui rifiuti, con nuove modalità di calcolo, scadenze aggiornate e l’introduzione di bonus automatici. Queste novità interessano i contribuenti e le amministrazioni comunali, che devono adeguare le procedure e le modalità di pagamento. Le modifiche sono state ufficializzate attraverso apposite delibere e decreto, con l’obiettivo di semplificare e rendere più trasparente la tassazione.

Nel 2026 sono entrate in vigore novità significative che riguardano la Tari, con sconti automatici, scadenze e metodi di calcolo. Anche in questo caso, si è cercato di alleggerire la burocrazia e di dare un aiuto a quelle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà. Anche le date imposte dai Comuni per i pagamenti sono più elastiche. In primo luogo, infatti, possiamo vedere che le scadenze sono state pensate per essere più lunghe, così da fornire maggiore tempo per i pagamenti. I conti, infatti, non si chiuderanno il 30 aprile. Il termine è slittato al 31 luglio. Questo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2026. Il 31 luglio è dunque la data di scadenza per l'approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario), ovvero quel documento contabile che stabilisce quanto costa al Comune gestire l'intero ciclo dei rifiuti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tari, ecco cosa cambia nel 2026: dalle nuove scadenze al bonus automatico, ecco cosa sapere

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