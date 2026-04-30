Vallefoglia | 40 volontari in campo per curare i parchi cittadini

La giunta di Vallefoglia ha approvato il progetto “Volentieri Volontari”, che coinvolge 40 volontari impegnati nella cura dei parchi cittadini. L'iniziativa mira a mantenere e migliorare gli spazi verdi del territorio attraverso l'impegno diretto dei cittadini. I volontari avranno il compito di svolgere attività di manutenzione e pulizia nelle aree verdi pubbliche, contribuendo alla gestione sostenibile degli spazi urbani.

? Cosa sapere La giunta di Vallefoglia approva il progetto Volentieri Volontari con 40 nuovi operatori.. Il piano prevede manutenzione parchi e formazione specifica tramite Aspes e Auser.. La giunta di Vallefoglia ha approvato la bozza di convenzione per il progetto Volentieri Volontari per la Città, attivando una squadra di circa 40 persone per la gestione dei parchi e delle aree verdi comunali. L’iniziativa mira a integrare i cittadini nella manutenzione diretta del decoro urbano, trasformando l’impegno individuale in un servizio strutturato per il territorio. Il piano operativo prevede che i partecipanti si occupino del monitoraggio costante degli spazi pubblici e di interventi di piccola scala per la cura del verde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallefoglia: 40 volontari in campo per curare i parchi cittadini Notizie correlate Pulizia di parchi e piazze, ci pensano i volontariUna mattinata all’insegna della partecipazione, del senso civico e dell’attenzione per il territorio: l’iniziativa congiunta PuliPoggio,... Puglia: 40.000 celiaci, nuova legge per curare il silenzioLa Regione Puglia sta avanzando una proposta legislativa mirata a tutelare oltre 40.