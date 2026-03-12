In Puglia, più di 40.000 persone convivono con la celiachia, una condizione che richiede attenzione specifica. La Regione ha presentato una proposta di legge con l’obiettivo di migliorare la tutela dei celiaci, affrontando le difficoltà legate alla gestione della malattia e garantendo maggiori diritti per i cittadini interessati. La discussione sulla proposta è in corso.

La Regione Puglia sta avanzando una proposta legislativa mirata a tutelare oltre 40.000 cittadini affetti da celiachia, trasformando un problema sanitario in una questione di diritti civili e qualità della vita quotidiana. Il testo normativo punta a creare un sistema integrato che coinvolga sanità, enti locali e operatori economici per garantire diagnosi tempestive e supporto concreto alle famiglie pugliesi. Un quadro epidemiologico nascosto tra i dati ufficiali. Le stime attuali indicano che la realtà numerica della malattia nella regione è ben più ampia rispetto ai casi confermati dalle cartelle cliniche. Mentre le statistiche ufficiali registrano dodicimila persone già diagnosticate, le proiezioni suggeriscono che il numero reale dei pazienti potrebbe superare ampiamente le quarantamila unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 40.000 celiaci, nuova legge per curare il silenzio

Articoli correlati

Terni: 40 milioni di Imu e 40.000 accertamenti Tari, rottamazioneTerni sta vivendo un incubo fiscale che rischia di strangolare famiglie e imprese.

Nuova legge elettorale, cosa cambia: gli effetti in Puglia, chi sale e chi scende. La simulazione degli elettiL’imperativo della «stabilità», come da nome (Stabilicum) e premessa della maggioranza di centrodestra.