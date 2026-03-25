pulizia di parchi e piazze ci pensano i volontari

Nella mattina di oggi, cittadini, associazioni e volontari si sono riuniti per una giornata dedicata alla pulizia di parchi e piazze. L’iniziativa, promossa da tre gruppi di volontariato, ha visto la partecipazione di numerosi volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella cura del territorio locale. L’evento ha coinvolto diverse zone del paese con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela ambientale.

Una mattinata all’insegna della partecipazione, del senso civico e dell’attenzione per il territorio: l’iniziativa congiunta PuliPoggio, PuliCoronella e PuliGallo ha saputo coinvolgere cittadini, associazioni e volontari in un’importante azione di sensibilizzazione ambientale e pulizia del paese. Per la prima volta, accanto alle esperienze consolidate di Poggio Renatico e Coronella, anche Gallo ha preso parte attivamente all’iniziativa, segnando un passo significativo verso una sempre maggiore diffusione di buone pratiche ambientali su tutto il territorio comunale. A Poggio Renatico, una quindicina di volontari, affiancati da una decina di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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