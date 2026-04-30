Valdaro torna in vita | riapre la conca via il blocco al fiume

Giovedì 30 aprile, la conca di Valdaro riapre al pubblico dopo i lavori di riparazione alla porta che l’avevano temporaneamente chiusa. L’intervento di Aipo ha consentito di ripristinare la funzionalità del sistema, permettendo di riprendere le attività di navigazione commerciale e turistica nella zona del tratto mantovano del fiume. La riapertura segna la fine del blocco e il ritorno alla normale operatività del corso d’acqua.

? Cosa sapere Aipo riapre la conca di Valdaro giovedì 30 aprile dopo la riparazione della porta.. Il ripristino garantisce la continuità della navigazione commerciale e turistica nel tratto mantovano.. La conca di navigazione di Valdaro riprende il servizio nel pomeriggio di questo giovedì 30 aprile 2026, dopo che i tecnici hanno ultimato la riparazione della porta di valle che aveva bloccato l’impianto nelle settimane precedenti. L’intervento, gestito da Aipo, risolve il fermo tecnico che ha colpito il nodo strategico per la logistica fluviale del tratto mantovano. Test meccanici e superamento dei blocchi tecnici. Il cantiere si è concluso con una serie di verifiche rigorose sulla componente fondamentale dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valdaro torna in vita: riapre la conca, via il blocco al fiume Notizie correlate Leggi anche: Stefano Bollani e la regista Valentina Cenni al Conca Verde per la proiezione di “Tutta vita” Leggi anche: Gli orizzonti del conflitto, torna al Conca Verde la rassegna «Cinema e Psicologia»