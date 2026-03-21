Stefano Bollani e la regista Valentina Cenni al Conca Verde per la proiezione di Tutta vita

Domenica 12 aprile al Cinema Conca Verde di Bergamo, il pianista e compositore Stefano Bollani sarà presente per la proiezione del film “Tutta vita”. L’evento si svolgerà alle 17 e dopo la proiezione Bollani incontrerà il pubblico insieme alla regista Valentina Cenni. L’appuntamento è rivolto agli spettatori interessati a conoscere i dettagli dietro la realizzazione del film.

Stefano Bollani arriva a Bergamo. Il pianista e compositore sarà al Cinema Conca Verde domenica 12 aprile in occasione dell’uscita del film “Tutta vita”: insieme alla regista Valentina Cenni, incontrerà il pubblico in sala dopo la proiezione delle 17.30. “Tutta vita” Documentario 2025, 73’ Il pianista e compositore Stefano Bollani riunisce un ensemble composto da alcuni dei più grandi musicisti jazz italiani: Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e tre talenti emergenti: i chitarristi Matteo Mancuso, Christian Mascetta e la cantante e pianista Frida Bollani Magoni. Trascorrono una settimana tutti insieme in una casa-studio, per preparare un concerto irripetibile che si terrà al Teatro Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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