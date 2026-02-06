gli orizzonti del conflitto torna al conca verde la rassegna cinema e psicologia

Torna al Conca Verde di Bergamo la rassegna “Cinema e Psicologia”. Dal 18 febbraio al 25 marzo, ogni sera alle 20.30, il cinema ospita sei film che mostrano come si manifesta il conflitto, sia in ambito personale che collettivo. La manifestazione continua a richiamare il pubblico interessato a scoprire le sfumature delle emozioni e delle tensioni attraverso il cinema.

L’APPUNTAMENTO. Dal 18 febbraio al 25 marzo alle 20.30, Cinema Conca Verde a Bergamo, nuova edizione della rassegna Cinema e Psicologia che in sei film esplora alcune modalità in cui si presenta la conflittualità. Giustizia e vendetta, violenza, controllo, aggressività, conflittualità familiari, amore e guerra sono alcune delle declinazioni in cui prende forma il tema del conflitto che emerge nei 6 film selezionati per l’edizione 2026 di Cinema e psicologia. L’orizzonte del conflitto è il titolo della rassegna che prende il via mercoledì 18 febbraio, al Cinema Conca Verde di Bergamo, e che mette in dialogo il linguaggio del cinema con quello della psicologia per accompagnare il pubblico in un percorso di riflessione su tematiche legate all’esperienza e alla complessità della natura umana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

