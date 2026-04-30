Valanghe il bilancio dell’Euregio | 500 episodi provocati da persone

Lo scorso inverno, in regione Trentino-Alto Adige e Tirolo, sono state registrate circa 500 valanghe provocate da interventi umani. Rispetto all’anno precedente, in cui si erano verificati 200 episodi, si nota un aumento significativo. I dati sono stati comunicati dall’Euregio, che ha fornito un quadro dettagliato sull’incidenza di questi eventi nella zona. La maggior parte delle valanghe sono state causate da attività umane durante la stagione invernale.

Sono 500 le valanghe provocate da persone avvenute lo scorso inverno in Trentino-Alto Adige e in Tirolo; l’anno precedente se ne contavano 200. È questo il bilancio del bollettino valanghe dell’Euregio che per 156 giorni ha informato turisti e sciatori sulle condizioni del manto nevoso sulle.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Euregio: “Pericolo valanghe continua ad essere marcato”Dall’Adamello alla Presanella, dalle valli di Sole e Rabbi, ma anche dalla Val di Fassa al Gruppo del Lagorai il pericolo valanghe continua a essere... Euregio: inverno tragico tra valanghe e record di monitoraggio web? Cosa sapere 62 valanghe nell'area Euregio hanno causato 40 morti e 34 feriti questa stagione. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Bollettino valanghe Euregio: bilancio di un inverno fuori dal comune; Inverno 2025-2026: il doppio di morti da valanga. Bollettino valanghe Euregio, il bilancio dell'invernoAnche quest'inverno il bollettino valanghe Euregio è stato una fonte di informazioni indispensabile per gli appassionati di sport invernali in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Il bollettino valanghe è s ... ladigetto.it Il bilancio del bollettino valanghe Euregio: 62 eventi con 40 vittime, 34 feritiIl 2 maggio l'ultimo bollettino di una stagione con un altissimo numero di persone coinvolte da valanghe. In Alto Adige 16 vittime e cinque feriti ... rainews.it , ' Sabato 2 maggio, alle ore 17, verrà pubblicato l'ultimo bollettino della stagione con le previsioni per il 3 maggio. Il bollettino valanghe è stato pubblicato per 156 giorni e co - facebook.com facebook Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com