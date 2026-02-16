Euregio | Pericolo valanghe continua ad essere marcato

Il rischio valanghe rimane elevato in molte aree delle Alpi, tra cui l’Adamello e la Presanella, a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Le autorità hanno segnalato che le condizioni di innevamento instabili rappresentano un pericolo concreto per gli escursionisti e gli sciatori che frequentano queste zone. In alcune valli come quella di Sole e Rabbi, così come nella Val di Fassa e nel Gruppo del Lagorai, le valanghe sono ancora possibili e richiedono massima attenzione. I soccorritori continuano a monitorare attentamente la situazione e a diffondere avvisi di sicurezza.

Dall’Adamello alla Presanella, dalle valli di Sole e Rabbi, ma anche dalla Val di Fassa al Gruppo del Lagorai il pericolo valanghe continua a essere marcato. Secondo il bollettino dell’Euregio, in Trentino occorre fare molta attenzione alla neve ventata e alla neve vecchia con strati deboli persistenti. “Principalmente nelle zone poco frequentate, gli strati deboli molto pronunciati presenti nella neve vecchia possono distaccarsi facilmente in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali” rimarcano nuovamente gli esperti. E ancora: “Sono possibili distacchi a distanza. I pendii ombreggiati ripidi e poco frequentati dovrebbero essere possibilmente evitati.🔗 Leggi su Trentotoday.it Pericolo valanghe, l’Euregio: “Strati deboli e distacchi anche al primo passaggio” Il bollettino valanghe dell’Euregio segnala un aumento del rischio in Trentino, causato dalla presenza di strati di neve deboli e da distacchi frequenti anche al primo passaggio. Valanghe, torna consultabile il bollettino dell’Euregio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ??Valanghe, il rischio in Trentino è (e resterà per un po') nella fascia più alta. Bollettino valanghe trentino: in quota pericolo marcatoSul territorio provinciale il pericolo di valanghe si trova - soprattutto al di sopra del limite del bosco - nella fascia più alta del grado di pericolo 3 «marcato». È quanto emerge dal bollettino val ... ladigetto.it Torna il bollettino valanghe dell'EuregioIl 28 novembre il Bollettino valanghe Euregio inizia la sua ottava stagione invernale in Alto Adige, Trentino e Tirolo. Ogni giorno alle ore 17:00 vengono pubblicate le previsioni relative al pericolo ... ansa.it Sei travolti dalla valanga nel Tesino, tutti fuori da soli. Pericolo marcato segnalato in diverse zone dal bollettino valanghe Euregio. - facebook.com facebook