Euregio | inverno tragico tra valanghe e record di monitoraggio web

Quest'inverno nell'area Euregio si sono registrate 62 valanghe, provocando 40 morti e 34 feriti. Nel frattempo, il portale meteo alpino ha registrato 9,1 milioni di accessi, per seguire l'evoluzione del manto nevoso e le condizioni sulle montagne. I dati ufficiali mostrano una stagione particolarmente critica, con un alto numero di incidenti legati al rischio valanghe.

? Cosa sapere 62 valanghe nell'area Euregio hanno causato 40 morti e 34 feriti questa stagione.. Accessi al portale meteo alpino a 9,1 milioni per monitorare il manto nevoso.. Tra Innsbruck e Trento, l’inverno appena trascorso ha lasciato il segno con 62 valanghe che hanno causato la morte di 40 persone e il ferimento di 34 individui. I dati relativi all’area Euregio, che comprende Trentino, Alto Adige e Tirolo, mostrano un bilancio superiore alla media stagionale, spinto da nevicate molto intense in zone localizzate e dalla presenza di strati deboli persistenti nel manto nevoso. Il monitoraggio digitale che ha segnato un record di accessi. L’impatto del fenomeno sulla sicurezza montana è stato accompagnato da una necessità senza precedenti di consultare i bollettini tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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