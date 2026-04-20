Frana a Roccalvecce parte il cantiere da 89mila euro per riaprire strada Magugnano

È stato avviato un intervento di circa 89 mila euro per riaprire la strada Magugnano, interessata da una frana a Roccalvecce. Lavori già in corso per ripristinare la viabilità sulla strada che collega le due località. Le due comunità, colpite dal maltempo di inizio febbraio, sembrano avvicinarsi a una fase di ripresa. La frana aveva causato l’interruzione del collegamento tra le aree interessate.

Il peggio sembra alle spalle per Roccalvecce e Sant'Angelo colpite dal forte maltempo di inizio febbraio. Dopo l'ondata eccezionale che aveva messo in ginocchio il territorio isolando i due borghi a causa di una doppia frana, la macchina burocratica e operativa batte un colpo.Se la viabilità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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