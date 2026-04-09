Carini dopo la frana iniziati i lavori per riaprire la strada in via Madonna dei Casi disperati

Da palermotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carini, i lavori per riaprire la strada in via Madonna dei Casi disperati sono iniziati ieri, mercoledì 8 aprile. La strada, che collega la contrada Stazzone Fiume Falco, era stata chiusa a causa di una frana avvenuta la settimana scorsa, che aveva causato il cedimento dell’asfalto e l’isolamento di alcune famiglie. Le operazioni di ripristino sono state avviate per ripristinare la viabilità della zona.

Ieri (mercoledì 8 aprile) in via Madonna dei Casi disperati, a Carini, sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità della contrada Stazzone Fiume Falco dopo che la frana della settimana scorsa ha fatto cedere l'asfalto lasciando isolate diverse famiglie. Tre i nuclei che hanno dovuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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