Carini dopo la frana iniziati i lavori per riaprire la strada in via Madonna dei Casi disperati

A Carini, i lavori per riaprire la strada in via Madonna dei Casi disperati sono iniziati ieri, mercoledì 8 aprile. La strada, che collega la contrada Stazzone Fiume Falco, era stata chiusa a causa di una frana avvenuta la settimana scorsa, che aveva causato il cedimento dell’asfalto e l’isolamento di alcune famiglie. Le operazioni di ripristino sono state avviate per ripristinare la viabilità della zona.

Ieri (mercoledì 8 aprile) in via Madonna dei Casi disperati, a Carini, sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità della contrada Stazzone Fiume Falco dopo che la frana della settimana scorsa ha fatto cedere l'asfalto lasciando isolate diverse famiglie. Tre i nuclei che hanno dovuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Strada per Torcigliano. Ripristino della frana. Sono iniziati i lavoriPartito sul territorio di Camaiore un altro cantiere per il ripristino di un versante franoso. Crolla la strada: dopo la frana chiusura al traffico e lavori urgentiGli interventi per la messa in sicurezza della provinciale “Accesso a Spigno Vecchio", a Spigno Saturnia, annunciati dalla Provincia e previsti a... Temi più discussi: Frana in via Madonna dei Casi disperati, tre famiglie evacuate; VIDEO | Frana di Carini, il sindaco Monteleone sul posto: Evacuate tre famiglie e strada sotto monitoraggio; Pericolosa frana in via Madonna dei Casi disperati a Carini; Maltempo nel Palermitano, frana a Carini: tre famiglie evacuate. Carini, al via i lavori di ripristino della strada franataIn via Madonna dei Casi disperati, a Carini, sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità della contrada Stazzone Fiume Falco. Giovedì 2 aprile l’asfalto ha ceduto a causa di una frana e ... teleoccidente.it Frana strada a Carini, tre famiglie dovranno lasciare le caseCARINI (PALERMO) – La strada Madonna dei Casi, a Carini, ha ceduto spaccandosi, e alcune famiglie sono rimaste isolate, a segnarlo il sindaco Giovì Montelone sui social. livesicilia.it Dall’oliva all’olio, domenica fuori porta a Carini: visita e degustazione gratuita al frantoio di famiglia Il profumo delle olive che si trasformano in oro verde, seguendo un rituale antico che resiste al tempo. Domenica 12 aprile alle 11,30, in occasione di Pianeta - facebook.com facebook