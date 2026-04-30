I comitati della Val Bormida hanno avviato una petizione indirizzata al Parlamento europeo, opponendosi alla costruzione di un termovalorizzatore nella zona. La raccolta di firme mira a sensibilizzare le istituzioni europee sui possibili impatti ambientali e sulla salute pubblica legati a questo progetto. La petizione rappresenta un tentativo di coinvolgere direttamente i cittadini nella discussione sulle decisioni che riguardano il territorio.

? Cosa sapere I comitati della Val Bormida lanciano una petizione al Parlamento europeo contro il termovalorizzatore.. La protesta contesta la decisione della Regione Liguria in violazione delle direttive sull'economia circolare.. A Monesiglio, al confine tra i territori ligure e piemontese, il coordinamento dei comitati che si oppone all’impianto di termovalorizzazione ha lanciato una petizione ufficiale rivolta al Parlamento europeo per fermare il progetto in Val Bormida. L’assemblea pubblica tenutasi nel comune cuneese ha segnato l’inizio di una mobilitazione che punta a coinvolgere amministrazioni locali, associazioni e cittadini in una raccolta firme destinata a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val Bormida: petizione al Parlamento europeo contro il termovalorizzatore

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