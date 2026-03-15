Liguria | 15,6 milioni per salvare Albenga e Val Bormida

In Liguria, sono stati stanziati 15 milioni e 640 mila euro per intervenire sulla sicurezza di Albenga e della Val Bormida. Questi fondi si aggiungono ai 15,6 milioni già destinati alla regione, con lo scopo di realizzare lavori di messa in sicurezza strutturale. Le risorse sono state assegnate per interventi specifici in diverse aree della regione.

Ulteriori 15 milioni e 640 mila euro arrivano in Liguria per la fase di messa in sicurezza strutturale. I fondi, deliberati dal Governo, mirano a riparare i danni causati dai fenomeni meteorologici dell’autunno del 2024. La somma si aggiunge ai circa 16 milioni già stanziati per le prime emergenze. L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, sottolinea come queste risorse permettano di avviare opere di ripristino nelle aree più colpite, dimostrando un coordinamento efficace tra Regione, enti locali e Dipartimento nazionale della Protezione civile. Geografia dei danni: dove il territorio ha ceduto. Le risorse non sono destinate indistintamente a tutta la regione, ma puntano su zone specifiche che hanno subito l’impatto maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 15,6 milioni per salvare Albenga e Val Bormida Articoli correlati Maltempo 2024, altri 15,6 milioni di euro per la LiguriaI finanziamenti, relativi all'ondata di maltempo che aveva colpito in particolare il genovese e il savonese nell'autunno 2024, serviranno per... Val Trebbia: verso un Comune Unico per rilanciare l’area montana tra servizi e oltre 5 milioni di euro in 15 anni.La Val Trebbia verso un Comune Unico: L’Assessore Baruffi Incontra le Comunità in un Percorso di Rilancio L’Alta Val Trebbia, un angolo di Piemonte...