L’agenzia europea per i medicinali ha annunciato la creazione di un nuovo gruppo di esperti dedicato a rafforzare la fiducia dei cittadini nei vaccini. Tra le funzioni principali di questa unità ci sarà l’analisi delle ragioni dietro la diffidenza verso i vaccini e la valutazione di eventuali problematiche legate alla comunicazione. L’obiettivo è migliorare le strategie di informazione e favorire un rapporto più trasparente con il pubblico.

L’European Medicines Agency (EMA) rafforza il proprio impegno sul fronte della comunicazione scientifica e della lotta all’esitazione vaccinale L’Agenzia europea ha annunciato la creazione di un nuovo advisory group dedicato alla “vaccine confidence”, con l’obiettivo di supportare le strategie per aumentare la fiducia nei vaccini e contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti. Il gruppo, composto da oltre 20 esperti di alto livello provenienti da ambiti accademici, sanitari e istituzionali, si riunirà con cadenza trimestrale e avrà un ruolo consultivo sulle principali iniziative dell’EMA in materia di comunicazione e outreach scientifico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vaccini, Ema: gruppo di esperti per rafforzare la fiducia dei cittadini

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