Va fuoristrada e vaga nei boschi | ritrovato

Nella serata di martedì, i familiari di un uomo di 86 anni hanno denunciato la scomparsa, dopo aver notato che non era rientrato a casa. Le ricerche si sono concentrate nei boschi circostanti, dove l’uomo era solito andare a fare passeggiate. Dopo alcune ore di ricerche, il suo veicolo è stato trovato in un'area fuori strada, e poco dopo l’uomo è stato individuato in buone condizioni di salute.

Lo spavento dei familiari è stato forte quando, nella tarda serata di martedì hanno realizzato che il loro caro di 86 anni non era mai rientrato a casa. L’anziano, residente a Serra San Quirico, era reduce da una gita turistica organizzata: una volta tornato a Fabriano, si era messo alla guida della propria auto per percorrere l’ultimo tratto verso casa, ma di lui si erano perse le tracce. Il fatto che non avesse con sé il cellulare ha reso l’attesa ancora più drammatica, spingendo i parenti a dare l’allarme al 112. Le ricerche, coordinate dal comando provinciale dei carabinieri di Ancona, sono scattate immediatamente coinvolgendo diverse compagnie del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va fuoristrada e vaga nei boschi: ritrovato The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serataModena, 17 marzo 2026 – Lieto fine per la vicenda di un escursionista di 74 anni, residente nel Modenese, dato per disperso nel pomeriggio di ieri... Fuoristrada e moto da enduro nei boschi e tra i pascoli dell’Oltrepò: sanzioni per 700mila euroSanta Margherita Staffora (Pavia), 12 marzo 2026 – Controlli nei boschi dell’Oltrepò Pavese dove c’è chi si diverte scorrazzando su strade non... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Va fuoristrada e vaga nei boschi: ritrovato; Serra San Quirico, sparito al rientro dalla gita turistica: vaga per una notte, anziano salvato. Va fuoristrada e vaga nei boschi: ritrovatoLo spavento dei familiari è stato forte quando, nella tarda serata di martedì hanno realizzato che il loro caro ... ilrestodelcarlino.it