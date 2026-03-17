Un uomo di 74 anni, residente nel Modenese, è stato cercato nel pomeriggio di ieri dopo essere scomparso durante un'escursione nei boschi dell’Appennino, dove era andato a cercare funghi. La sua assenza è stata segnalata e sono state avviate operazioni di ricerca. La sera stessa, è stato ritrovato in buona salute, dopo aver perso l’orientamento tra gli alberi.

Modena, 17 marzo 2026 – Lieto fine per la vicenda di un escursionista di 74 anni, residente nel Modenese, dato per disperso nel pomeriggio di ieri dopo non aver fatto rientro a casa da un’uscita nei boschi dell’Appennino. Era andato a cercare funghi e non è rientrato L’uomo si era recato nella mattinata in zona per cercare funghi, mantenendo l’ultimo contatto con i familiari nell’area di Pavullo nel Frignano. Con il passare delle ore e il mancato rientro, sono stati proprio i parenti a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. La zona al setaccio per ore La centrale operativa della compagnia carabinieri di Sassuolo ha quindi attivato le ricerche, coordinate sul territorio dai militari di Vignola, con il supporto dei presidi dell’Arma attivi nell’area montana di Pavullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serata

Articoli correlati

Anziano si perde nei boschi a Castelletto di Branduzzo: ritrovato disorientato ma vivoCastelletto di Branduzzo (Pavia), 11 febbraio 2026 – "Visibilmente affaticato e disorientato, ma cosciente e in buone condizioni generali".

Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’...

Il porcino gigante dell'est Europa: avete visto questo ritrovamento straordinario sul web #porcini

Tutto quello che riguarda cercare funghi

Temi più discussi: Vanno a cercare funghi nel bosco, scoprono un cadavere mummificato; Anziano scompare da casa a Barasso: trovato morto in fondo a un dirupo alle Grotte del Diavolo; Coltellini e decreto sicurezza: cosa cambia per chi va in montagna?; Va a funghi e trova una granata inesplosa, gli artificieri la fanno brillare.

Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serataL’uomo si era recato nella mattinata in zona per cercare funghi, mantenendo l’ultimo contatto con i familiari nell’area di Pavullo nel Frignano. Con il passare delle ore e il mancato rientro, sono ... ilrestodelcarlino.it

Va a funghi e si perde nei boschi: 74enne trovato in serataLa Provincia: È successo nei boschi di Montese. Allarme della famiglia nel momento in cui in serata Non era tornato ... lapressa.it

RACCOLTA FUNGHI 2026: TUTTE LE NOVITÀ! Appassionati di micologia, scaldate gli scarponi! Il Comune di Borgo d’Anaunia ha pubblicato le nuove modalità e tariffe per la raccolta funghi per l'anno 2026 nei comuni catastali di Castelfondo, Fondo e M - facebook.com facebook