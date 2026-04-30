Ussi compie 80 anni | tour in Sardegna tra grandi campioni e inclusione

L'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) festeggia il suo ottantesimo anniversario con un tour che si svolge tra le località di Sanluri, Serdiana e Villasimius, a partire dal 5 maggio. Tra gli eventi, sono previsti incontri con alcuni dei più noti campioni dello sport, tra cui un ex calciatore che ha vestito la maglia nazionale. L'iniziativa mira a promuovere lo sport e l'inclusione sociale in Sardegna.

? Cosa sapere L'Ussi celebra 80 anni con un tour tra Sanluri, Serdiana e Villasimius dal 5 maggio.. Grandi campioni come Gianfranco Zola partecipano per promuovere sport e inclusione sociale in Sardegna.. L’Ussi compie 80 anni con un tour che toccherà Sanluri, Serdiana e Villasimius per celebrare l’eredità di Martellini e Pizzul attraverso lo sport e l’inclusione sociale. Le strade della Sardegna si preparano a ospitare tre appuntamenti che intrecciano cronaca sportiva e impegno civile. L’Unione stampa sportiva italiana festeggia otto decenni di storia con un percorso che parte dal cuore del sud dell’isola. Il primo tassello della programmazione vede Sanluri protagonista martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ussi compie 80 anni: tour in Sardegna tra grandi campioni e inclusione Notizie correlate Virtual Coop compie 30 anni: "Tra inclusione vera e business"Lavorano per Ducati, Gruppo Ima, Sos Com, Snam Spa, Gattinoni Travel Store, Cna Bologna, Van Leeuwen Italia Spa, Unipol, Camst, Tper, Coop Alleanza 3. Leggi anche: Caterina Caselli compie 80 anni: il Casco d’Oro tra voce, talento e intuizione