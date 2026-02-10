Virtual Coop compie 30 anni | Tra inclusione vera e business

Virtual Coop festeggia i suoi primi trent’anni. L’azienda, che si occupa di servizi digitali, ha lavorato con grandi nomi come Ducati, Snam Spa e Unipol. Per tre decenni, ha cercato di unire inclusione e business, offrendo soluzioni innovative a clienti di diversi settori. La festa di compleanno si svolge tra ricordi e progetti futuri, con l’obiettivo di continuare a crescere e innovare nel mondo digitale.

Lavorano per Ducati, Gruppo Ima, Sos Com, Snam Spa, Gattinoni Travel Store, Cna Bologna, Van Leeuwen Italia Spa, Unipol, Camst, Tper, Coop Alleanza 3.0. Scansionano documenti e archivi per il Comune di Bologna e diversi altri municipi italiani oltre che per la Regione Emilia-Romagna. Ieri hanno festeggiato i 30 anni di vita. Sono la Virtual Coop di via della Casa Buia, una coop che offre lavoro anche ai diversamente abili. 'Anche' significa che c'è convivenza vera tra i dipendenti, i soci e i volontari. Al 1 gennaio 2026 avevano già un portafoglio ordini per 1.350.000 euro e una crescita dei dipendenti che sono oggi 49.

