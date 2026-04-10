Caterina Caselli compie 80 anni | il Casco d’Oro tra voce talento e intuizione

Oggi si celebra il 80° compleanno di Caterina Caselli, nota come il Casco d’Oro. Classe 1946, la sua carriera si è sviluppata nel mondo della musica, dove ha lasciato un segno con la sua voce e il talento. La sua esperienza si distingue anche per l’intuizione nel settore, che le ha permesso di rimanere attiva e riconosciuta nel corso degli anni.

(Adnkronos) – Caterina Caselli compie 80 anni 0ggi 10 aprile. Classe 1946, la sua visione resta comunque quella di una donna che sa guardare avanti. Il 'Casco d'Oro' della canzone italiana – insignita del premio alla carriera dal Festival di Sanremo alla recente edizione condotta da Carlo Conti – non è solo un soprannome dovuto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Caterina Caselli, 80 anni e ancora nessuno che la può giudicare. Successi e ricordi della “Casco d’Oro” della musica italiana Leggi anche: Caterina Caselli compie 80 anni oggi: una vita per la musica Temi più discussi: Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segreti; Caterina Caselli compie 80 anni: cosa la rende unica?; Gli 80 anni di Caterina Caselli, da Casco biondo a talent scout: la lista incredibile degli artisti che ci ha regalato; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 10/04(05.35) : NINO ROTA NEL RICORDO, LA LEGGENDA DELLA COLONNA SONORA / CATERINA CASELLI COMPIE 80 ANNI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMI. Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segretiLa cantante di successi come «Nessuno mi può giudicare» e «Perdono», ad di Sugar Music e produttrice discografica, è nata a Modena il 10 aprile 1946 ... corriere.it Caterina Caselli, il casco d’oro della canzone italiana compie 80 anniBuon compleanno Caterina Caselli! Una delle artiste simbolo della canzone italiana, che ha insegnato a molte generazioni di donne a non farsi giudicare e a tutti gli altri a vivere la propria vita, og ... iodonna.it CATERINA…AUGURI AUGURI AUGURI! Gli 80 anni di Caterina Caselli!! cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva @caterinacasellisugar #caterinacaselli #caterinacasellisugar #lepiuaffascinantidimilano #milano - facebook.com facebook #AlmanaccoRock #CaterinaCaselli #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 aprile del 1946 nasce a Modena Caterina Caselli, cantante e produttrice notissima per il pezzo Nessuno Mi può giudicare del 1966. Si è poi dedicata con grande successo all'attivit x.com