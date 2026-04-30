Un video diffuso nel marzo 2017 da ABC7 mostra un collegamento tra Usha Vance e Cole Tomas Allen. Tuttavia, la gravidanza avanzata di Vance esclude che ci sia stato un incontro con l’attentatore, contraddicendo le ipotesi di un complotto. La prova biologica, infatti, conferma l’assenza di un contatto tra le due persone. Questa evidenza cambia la narrazione attorno alla vicenda, eliminando alcuni sospetti iniziali.

? Cosa sapere Un video di ABC7 del marzo 2017 collega Usha Vance a Cole Tomas Allen.. La gravidanza avanzata di Vance smentisce il presunto incontro con l'attentatore.. Il 14 marzo 2017, un servizio televisivo di ABC7 Los Angeles su una conferenza tecnologica è diventato il fulcro di una teoria del complotto che mira a collegare Usha Vance con Cole Tomas Allen. Le ricostruzioni che circolano online suggeriscono l’esistenza di un piano orchestrato dal cosiddetto Deep State, ipotizzando che la moglie di J.D. Vance e l’attentatore avessero un legame preesistente. Secondo queste narrazioni, i due sarebbero apparsi insieme durante l’evento intitolato Aging into the Future, dedicato alle innovazioni per la terza età, dove partecipavano anche studenti di ingegneria del Caltech.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usha Vance e l’attentatore: la prova biologica che smonta il complotto

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