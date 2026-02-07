JD Vance tra bilaterali e cultura L’incontro con la premier Meloni il blitz con Usha alla Pinacoteca il cocktail e la tribuna al Meazza

J.D. Vance è arrivato a Milano e ha già incontrato la premier Meloni. La visita è iniziata con un blitz alla Pinacoteca, dove ha incontrato Usha. Poi ha preso parte a un cocktail e si è seduto in tribuna al Meazza per la partita. La giornata si è conclusa senza grandi annunci, anche perché sulla pagina web della Pinacoteca non si trova nulla di più di una semplice comunicazione: venerdì 6 febbraio resterà chiusa tutto il giorno.

e Nicola Palma L’annuncio sulla pagina web della Pinacoteca non offre indizi: "Venerdì 6 febbraio resterà chiusa per l’intera giornata", l’asciutta nota. È vero che in tarda mattinata si materializza nel cortile la complessa macchina organizzativa che ruota attorno alla lunga marcia della fiaccola olimpica per la fugace apparizione del tedoforo di turno (che a sua volta aveva preso in consegna la torcia dallo staffettista di lusso Zlatan Ibrahimovic) con annessa mini contestazione pro Pal sullo sfondo. Poco prima delle 15, però, chi si trova in zona comincia a sospettare che le sorprese non siano finite: le forze dell’ordine transennano il tratto di strada davanti all’edificio del XVII secolo che ospita anche l’Accademia di Belle Arti, l’Orto Botanico e la Biblioteca Braidense, blindandolo come una zona rossa da non oltrepassare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - J.D. Vance tra bilaterali e cultura. L’incontro con la premier Meloni il blitz con Usha alla Pinacoteca il cocktail e la tribuna al Meazza Approfondimenti su J.D. Vance Olimpiadi, la visita privata (di mezz’ora) di J.D. Vance e della moglie Usha alla Pinacoteca di Brera Un corteo di veicoli della polizia, mezzi blindati e un'ambulanza ha seguito ieri la visita privata di mezz’ora di J. "JD Vance e la moglie dagli avvocati per il divorzio dopo il tradimento del vicepresidente Usa con Erika Kirk, Usha terrà la casa e vivrà con i tre figli" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su J.D. Vance Argomenti discussi: J. D. Vance a Milano, la giornata del vicepresidente Usa tra lusso e diplomazia: corteo da 45 auto, quattro piani bloccati in hotel e il tifo per l'hockey; Il corteo olimpico di JD Vance: Milano sotto scorta per il vicepresidente Usa tra blindati, poliziotti armati e agenti segreti; Meloni ricuce la tela con Vance: Valori comuni tra Ue e Usa; Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme. La visita di J.D. Vance a Milano: l’incontro con Meloni e la doppia gaffe dello staffL'incontro tra Vance e Meloni, sviste protocollari e diplomazia: piccoli errori dello staff e grandi temi in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. notizie.it Meloni-Vance, il vertice olimpico tra salamelecchi, gaffe matrimoniale e nioente geopoliticaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Meloni-Vance, il vertice olimpico tra salamelecchi, gaffe matrimoniale e nioente geopolitica pubblicato il 7 Febbraio 2026 a firma di To. Ro. ilfattoquotidiano.it #Olimpiadi #MilanoCortina2026 "Avete fatto un lavoro eccezionale. La città è bellissima", le parole del vicepresidente USA Vance alla premier Meloni. L'incontro in prefettura occasione per un confronto sulle relazioni bilaterali Italia-Stati Uniti. x.com Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar Link articolo nel primo commento facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.