Usha Vance e l’attentatore Cole Allen insieme nel 2017? È un falso ecco perché

Recentemente sui social sono stati condivisi post che suggeriscono una presunta apparizione congiunta nel 2017 di Usha Vance, seconda signora, e Cole Tomas Allen, accusato di aver preso di mira l’ex presidente. Si tratta di un’immagine associata a un servizio televisivo della Abc7, ma non ci sono conferme ufficiali o prove che colleghino le due persone nello stesso momento o in quel contesto.

Sui social circola una teoria del complotto secondo cui la Second Lady Usha Vance e l’ attentatore di Donald Trump, Cole Tomas Allen, sarebbero apparsi insieme in un servizio televisivo del 2017 di Abc7. La tesi suggerisce un “set-up del Deep State” orchestrato anni fa. In realtà, la donna nel video non è Usha Vance e la smentita arriva direttamente dai dati biografici e biologici della moglie di J.D. Vance. Per chi ha fretta. Un video di ABC7 del 2017 viene usato per sostenere che Usha Vance conoscesse l’attentatore di Trump anni prima dei fatti.. La donna che parla nel filmato presenta tratti somatici differenti da quelli della Second Lady, in particolare la forma del naso.🔗 Leggi su Open.online

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