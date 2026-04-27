Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca e sono stati accolti dal presidente Trump e dalla first lady Melania. La visita si è svolta in un clima formale, con i quattro presenti nel salone di rappresentanza dell’edificio. Dopo l’arrivo, si sono tenuti incontri e scambi di saluti ufficiali prima di proseguire con le attività programmate.

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca, ricevuti dal presidente Trump e dalla first lady Melania. Dopo le foto di rito presso il Portico Sud della Casa Bianca, le due coppie sono entrate nella residenza presidenziale per un tè. È la prima volta che un monarca britannico regnante visita la Casa Bianca dai tempi della regina Elisabetta nel 2007, durante la presidenza di George W. Bush. Il programma di questo pomeriggio è stato mantenuto leggero: più tardi, i Trump accompagneranno la coppia reale in una breve visita agli alveari della Casa Bianca. Si tratta di un omaggio al lungo impegno di re Carlo a favore della tutela ambientale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, re Carlo e la regina Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania

Notizie correlate

Leggi anche: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania

Trump dopo l’attentato: “Melania spaventata, viviamo in un mondo folle”. E rilancia la necessità della sala da ballo alla Casa BiancaParla poco dopo l’attentato avvenuto all’Hilton di Washington e sottolinea come nella sala da ballo che ha progettato nella West Wing, smantellando...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Re Carlo chiama Trump dopo l'attentato. Buckingham Palace e Casa Bianca valutano modifiche alla visita di Stato; Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita; Spari alla cena della Casa Bianca, Re Carlo chiama Trump: Informato sugli sviluppi, la visita negli Usa è confermata ma le disposizioni di sicurezza saranno ampiamente discusse; Stati Uniti, sale l’allerta per la visita di Carlo III. Londra: Sarà protetto.

Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa BiancaLeggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa Bianca ... tg24.sky.it

Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania(ANSA) – NEW YORK, 27 APR – Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania. Melania ha accolto il re e la regina con un completo giac ... espansionetv.it

Le parole della Leavitt prima della cena e la sala da ballo alla Casa Bianca - facebook.com facebook

La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump x.com